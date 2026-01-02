Wegen Dschungel-Teilnahme von Eva Benetatou: Samira Yavuz kündigt Überraschung an

Regensburg/Köln - Das verspricht jede Menge Zickenkrieg! Rund drei Wochen vor dem TV-Start der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" kündigt Samira Yavuz (32) eine besondere Überraschung an.

Eva Benetatou ist in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel ebenso dabei wie ... © IMAGO / Gartner

Erst am Freitagmorgen hatte RTL die Katze aus dem Sack gelassen und alle Teilnehmenden des neuen Dschungelcamps verraten.

Besonders im Fokus: Das Aufeinandertreffen zwischen Samira und Mehr-oder-weniger-Ehebrecherin Eva Benetatou (33).

Im Mai hatte die nämlich über Instagram verraten, eine gemeinsame Nacht mit Samiras Ex Serkan (32) verbracht zu haben.

Dafür kündigt Samira als kleinen Vorgeschmack eine Überraschung an. "Das ein oder andere habe ich ihr natürlich schon zu sagen und eine Überraschung habe ich auch noch für sie."

Nähere Einzelheiten verrät Zweifach-Mama Samira allerdings nicht. Stattdessen muss die Single-Mama auf direkte Kritik eines Users reagieren und sich rechtfertigen.