Wegen Dschungel-Teilnahme von Eva Benetatou: Samira Yavuz kündigt Überraschung an
Regensburg/Köln - Das verspricht jede Menge Zickenkrieg! Rund drei Wochen vor dem TV-Start der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" kündigt Samira Yavuz (32) eine besondere Überraschung an.
Erst am Freitagmorgen hatte RTL die Katze aus dem Sack gelassen und alle Teilnehmenden des neuen Dschungelcamps verraten.
Besonders im Fokus: Das Aufeinandertreffen zwischen Samira und Mehr-oder-weniger-Ehebrecherin Eva Benetatou (33).
Im Mai hatte die nämlich über Instagram verraten, eine gemeinsame Nacht mit Samiras Ex Serkan (32) verbracht zu haben.
Dafür kündigt Samira als kleinen Vorgeschmack eine Überraschung an. "Das ein oder andere habe ich ihr natürlich schon zu sagen und eine Überraschung habe ich auch noch für sie."
Nähere Einzelheiten verrät Zweifach-Mama Samira allerdings nicht. Stattdessen muss die Single-Mama auf direkte Kritik eines Users reagieren und sich rechtfertigen.
Samira Yavuz muss sich Kritik stellen
Auslöser dafür ist die Aussage in ihrem Podcast, dass es ein Format, in dem Samira zusammen mit Eva auftaucht, nicht geben wird. "Das wird niemals passieren, dass ich mich mit Eva um einen Mann, oder ein Stück Salami, streite, niemals."
Seit der Bekanntgabe der Dschungel-Teilnahme steht fest, dass der Plan nicht aufgeht. Das kritisiert auch der User auf Instagram: "Hast du nicht gesagt, du wirst niemals mit Eva gemeinsam irgendwo zu sehen sein? Schade. Da hast du dich dann selbst nicht an dein eigenes Wort gehalten."
Mittlerweile rudert Samira einen Hauch zurück, will von ihrem damaligen Statement nichts wissen. "Keine Ahnung, woher ihr das habt, dass ich das nicht machen würde. Ich sagte, ich streite nicht über meinen Ex - mit niemandem. Hab ich immer noch nicht vor", heißt es in der neuesten Instagram-Story.
Jede Menge Antworten und die Auflösung der angekündigten Überraschung sehen die Zuschauer ab dem 23. Januar in der 19. Staffel von "IBES" bei RTL - moderiert wieder von Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57).
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Gartner, Screenshot/Instagram/Samira Yavuz