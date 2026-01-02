Reality-Star zündet sich an: Mega-Shitstorm nach Insta-Reel

Köln - " Temptation Island VIP " Kandidat Laurenz Pesch (24) feuert mit einem gefährlichen Video im Netz gegen seine Ex-Freundin Brenda Brinkmann (22) und macht damit viele fassungslos.

Laurenz Pesch (24) sorgt mit einer waghalsigen Aktion für ordentlich Aufsehen. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ laurenz.pesch

In dem Clip zeigt Laurenz zunächst eine angebliche WhatsApp-Nachricht seiner Ex-Freundin Brenda. Der wütende Wortlaut: "Du bist so peinlich, kannst dich direkt anzünden oder von einer Brücke springen."

Und genau das scheint Laurenz wörtlich zu nehmen: Auf einer Brücke im Nirgendwo steht er plötzlich mit einem Kanister in der Hand, kippt sich Flüssigkeit über die Kleidung und zündet diese mit einem Feuerzeug an.

Kurz darauf nimmt er Anlauf und springt mit einem Salto von der geschätzt zehn Meter hohen Brücke in einen darunter liegenden Fluss.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Während einige Fans die Aktion als verrückt, aber mutig feiern, hagelt es in den Kommentaren auch heftige Kritik.

"Absolut nicht lustig. Bitte nicht nachmachen!" schreibt ein User. Ein anderer mahnt: "Puh schwierig. Du hast eine Vorbildfunktion. Sowas ist schnell nachgemacht – sehr fahrlässig."