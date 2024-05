Emotionale Vatertagsgrüße! So süß bringen Zarrella-Brüder Papa Bruno zum Weinen

"Von Herzen alles Liebe und Gute zum Vatertag", schreibt der 33-Jährige zu dem Video. "Ich bin so stolz, dich als Vater zu haben und danke dir für Alles. Mein Vorbild, auch ich werde immer für dich und unsere Familie da sein."

Was genau darin steht, verrät der Ex-"Let's Dance"-Teilnehmer zwar nicht. Die Zeilen, die der Koch-Influencer aber dazu schreibt, geben allerdings einen Hinweis darauf, wie emotional seine Worte gewesen sein müssen.

Darin zu sehen ist Papa Bruno, der - gestützt von Giovanni - einen Brief liest und dabei seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann.

Doch bei den Liebesbekundungen für Bruno bleibt es keinesfalls. Auch an Bruder Giovanni richtet der Koch-Influencer emotionale Zeilen: "Du bist so ein toller Vater und wenn ich an dich und Papa denke, dann wünsche ich mir, später mal genauso zu sein, wie ihr."

Dazu fehlt allerdings noch die passende Frau an seiner Seite. Weiß auch Mama Clementina, die ihrem Sohn daher einen ganz besonderen Liebes-Auftrag erteilt hat. Immerhin will auch sie nochmal Oma werden...