Enger Vertrauter packt aus: Michael Schumacher ist "ein Fall ohne Hoffnung"

Jean Todt (77, l.) und Schumi feierten in ihrer gemeinsamen Formel-1-Zeit bei Ferrari insgesamt fünf Weltmeistertitel. (Archivbild) © Felix Heyder/epa/dpa

Einer, der weiß, wie es dem F1-Rekordchampion wirklich geht, ist sein langjähriger Weggefährte Jean Todt (77). "Diejenigen, die behaupten, sie wissen etwas, wissen gar nichts", polterte der ehemalige Ferrari-Teamchef kürzlich in einem Interview.

Der ehemalige FIA-Präsident (2009 bis 2021) steht voll hinter der Entscheidung der Familie, den Zustand seines einstigen Schützlings geheim zu halten. "Respektieren wir den Wunsch von Corinna und den Kindern", sagte Todt gegenüber der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Vielsagend fügte er hinzu: "Wir wissen, dass der Unfall Konsequenzen hatte." Aus diesem Grund fordert der 77-Jährige auch weiterhin: "Wir sollten ihn in Ruhe lassen."

In der Dokumentation "La Methode" blickte die Motorsport-Ikone auf das tragische Unglück in den Alpen und die Folgejahre zurück. "Michael ist immer noch präsent in meinem Leben und wird das immer bleiben, gleich in welcher Situation", betonte der Franzose.

Am 29. Dezember 2013 erlitt Schumacher bei einem Ski-Unfall in Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Anschließend lag der ehemalige Rennfahrer 250 Tage lang im künstlichen Koma.