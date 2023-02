Er gründete das Hip-Hop-Trio "De La Soul": Rapper Trugoy gestorben!

David Jude Jolicoeur ist im Alter von 54 Jahren gestorben. (Archivbild) © Jack Plunkett/Invision via AP/dpa

Dies bestätigte sein Pressesprecher gegenüber der Musik-Plattform Pitchfork am gestrigen Sonntag.

Zwar wurde bisher keine Todesursache öffentlich gemacht. David Jude Jolicoeur, wie Trugoy mit bürgerlichem Namen heißt, hat in den vergangenen Jahren jedoch immer wieder von Herzproblemen berichtet.

Der Künstler gründete im Jahr 1988 - gemeinsam mit seinen Highschool-Freunden Kelvin "Posdnuos" Mercer (53) und Vincent "Maseo" Mason (52) - das Hip-Hop-Trio "De La Soul".

1989, nur ein Jahr nach der Gründung, veröffentlichten sie ihr Debütalbum "3 Feet High and Rising". Dieses bleibt bis heute das erfolgreichste Werk der Rapper. Es beinhaltete den Hit "Me Myself and I".