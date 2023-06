Er hat's wieder getan! Elton beschenkt Pink mit riesigem Käserad

Elton (52) hat Brie mitgebracht. © Screenshot/Instagram/elton_tv

Laut Elton gar kein allzu leichtes Unterfangen.

Zu sehen ist das Ganze in einem Clip, den der 52-Jährige jetzt auf Instagram veröffentlichte. Pünktlich zu Pinks Performance von "Fuckin’ Perfect" bahnte der sich am Sonntag seinen Weg durch die jubelnden Fans im Londoner Hyde Park.



"Ich habe es tatsächlich geschafft!!!", freute sich Elton über die gelungene Aktion in seinem Posting. "Pink-Konzert in London besucht und ihr einen Käse mitgebracht. Wie schon 2013 und 2019 in Hamburg. War alles etwas schwieriger, aber hat doch irgendwie geklappt."

Dieses Mal habe der Entertainer zum Dank jedoch leider keinen Kuss bekommen … "Aber sind ja noch paar Termine", scherzte der Entertainer.

Wie auf einem Bild in Eltons Story zu sehen ist, und wie auch die britische Zeitung "Evening Standard" in einem Artikel über das Konzert berichtete, handelte es sich bei dem mitgebrachten Käserad um einen französischen Brie.

Genauer gesagt um einen "Brie de Meaux". Kostenpunkt: Rund 100 Euro.