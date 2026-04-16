Er soll auf Männer geschossen haben: "Tribute von Panem"-Darsteller von der Polizei verhaftet

Raleigh (USA) - Im US-Bundesstaat North Carolina wurde Ethan Jamieson (27), bekannt aus der Filmreihe "Die Tribute von Panem", verhaftet.

Ethan Jamieson (27) soll drei Männer mit einer Pistole angegriffen haben. © Raleigh Police Department

Wie People berichtet, wurde der Schauspieler Ethan Jamieson am 8. April wegen schwerer Körperverletzung mit Tötungsabsicht in Gewahrsam genommen.

Demnach soll der 27-Jährige drei Männer mit einer Pistole angegriffen haben. Laut der Polizei habe er am 23. März gegen 21.52 Uhr auf ein Fahrzeug geschossen, in dem sich insgesamt drei Personen befanden.

"Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Beamten Ethan Jamieson als denjenigen, der einen Schuss in Richtung des Fahrzeugs der Opfer abgegeben hatte", erklärte die Polizei gegenüber People.

Schließlich wurde Jamieson in der vergangenen Woche festgenommen und anschließend angeklagt. Die Ermittlungen dauern an.