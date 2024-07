Er soll es schon wieder getan haben: Mega-Klage gegen Prügel-Sänger Chris Brown!

Fort Worth (USA) - Immer wieder hat US-Sänger Chris Brown (35, "Under The Influence") Ärger mit der Justiz. Jetzt hat er angeblich wieder eine Klage am Hals. Er und Mitglieder seiner Crew sollen nach einem Auftritt in Fort Worth (Texas, USA) am vergangenen Freitag (19. Juli) eingeladene Backstage-Besucher "brutal und schwer geschlagen" haben!