Er sprach mit Gladbecker Geiselnehmern: Reporter-Legende Peter Wüst ist tot

Im August 1988 wurde er dem westdeutschen Fernsehpublikum bekannt, als er die Täter des Gladbecker Geiseldramas in deren Auto interviewte.

Wüst hatte eine ungewöhnliche Karriere hinter sich. Er arbeitete für den Radiosender R.SH, RTL sowie die Bild-Zeitung und leitete die Nachrichtenagentur rtntvnews. In seinem Berufsleben gab es mindestens einen Moment, der sich ins kollektive Gedächtnis der Nation eingebrannt hat.

Das teilte die Agentur NonstopNews am Samstag mit, mit der Wüst seit dem Jahr 2007 zusammengearbeitet hatte. Details wie den Todestag und die genauen Todesumständen wurden nicht genannt. Der Journalist lebte zuletzt in Großhansdorf im Kreis Stormarn bei Hamburg.

Anfang der 1990er berichtete Wüst aus dem Jugoslawien-Krieg. Zusammen mit seinem Kollegen Egon Scotland von der Süddeutschen Zeitung stieg er am 26. Juli 1991 in ein Auto, um in das kroatische Dorf Jukinac zu fahren und nach vermissten Kollegen zu suchen.

Dort angekommen schoss ein Scharfschütze auf das mit "Presse" gekennzeichnete Fahrzeug. Wüst lenkte den Wagen, eine Kugel traf Scotland, der auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Er wurde nur 42 Jahre alt.

Der Weltspiegel berichtete damals über den schrecklichen Vorfall, das Video teilte Wüst Jahre später auf seiner Facebookseite.