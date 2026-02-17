"Er terrorisiert die Stadt!" Hollywood-Star erneut in Kneipen-Schlägerei verwickelt

New Orleans (USA) - Nicht zum ersten Mal macht Schauspieler Shia LaBeouf (39) mit einer hitzigen Auseinandersetzung auf sich aufmerksam. Jetzt wurde der "Transformers"-Darsteller nach einer Kneipen-Schlägerei sogar festgenommen.

Während eines Partywochenendes geriet "Transformers"-Star Shia LaBeouf (39) erneut in eine Kneipen-Schlägerei. © Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa

Wie Page Six berichtet, soll der 39-Jährige ein alkoholreiches Wochenende in New Orleans verbracht haben - und das, obwohl LaBeouf erst vor wenigen Jahren öffentlich gemacht hatte, trocken zu sein.

Am Dienstag schien das ausschweifende Partywochenende dann seinen Höhepunkt gefunden zu haben: Der Hollywoodstar soll in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein, woraufhin LaBeouf festgenommen wurde.

Zuvor musste er infolge der Auseinandersetzung von Sanitätern behandelt werden. Was der Auslöser für die Schlägerei war, ist bislang nicht bekannt. Dem Schauspieler wird nun aber Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen.

Schon am Tag zuvor soll LaBeouf hitzköpfig von Bar zu Bar unterwegs gewesen sein.

Robert Skuse, Türsteher der Kneipe "Ms Mae's", erzählte gegenüber The Hollywood Reporter, dass er "etwas aggressiv" reagiert hatte, nachdem ihm der Zutritt verweigert wurde, weil er ohne Hemd und Bargeld vor der Tür stand. Laut Skuse soll LaBeouf daraufhin die "Weißt du, wer ich bin?"-Karte gespielt haben.