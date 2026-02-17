R. Kelly muss in Einzelhaft: Brisante Entdeckung in seiner Zelle

North Carolina (USA) - Sexhandel, Kinderpornografie, Erpressung und Missbrauch Minderjähriger: R'n'B-Sänger R. Kelly (59, "I Believe I Can Fly") sitzt derzeit eine 30-jährige Haftstrafe ab. Jetzt sorgt er hinter Gittern erneut für Aufregung.

R. Kelly (59) war 2022 zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt worden. © picture alliance/dpa/TNS via ZUMA Press Wire | Antonio Perez/Chicago Tribune

Erst vergangenes Jahr hatte der verurteilte Musiker Schlagzeilen gemacht, als er mit einer Medikamenten-Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun beschäftigt der 59-Jährige erneut die Gefängnisbehörden.

Der Grund: Bei dem Sexualstraftäter wurde eine verdächtige Telefonnummer gefunden, die einem inzwischen pensionierten Gefängnisdirektor gehören soll.

Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtete, prüfen die Behörden derzeit, wie Kelly in den Besitz der Handynummer kommen konnte und was es damit auf sich hat.

Für die Zeit der Ermittlungen wurde der US-Sänger demnach in Einzelhaft verlegt.