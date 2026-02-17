Er starb im Alter von 85 Jahren: TV-Star Lambert Hamel ist tot
München - Der bekannte TV-Darsteller Lambert Hamel (†85) ist im Alter von 85 Jahren gestorben.
Wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, erlag er am vergangenen Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit seinem Leiden.
Lambert Hamel wurde vor allem durch seine langjährige Theaterarbeit bekannt.
Als festes Ensemblemitglied stand er über viele Jahre auf renommierten Bühnen wie den Münchner Kammerspielen und dem Bayerisches Staatsschauspiel und prägte dort zahlreiche Charakterrollen.
Darüber hinaus etablierte er sich auch im deutschen Film und Fernsehen. Ein breites Publikum erreichte er insbesondere durch seine Mitwirkungen in Krimiserien wie "Derrick" und "Der Kommissar" sowie in Fernsehproduktionen wie "Rette mich, wer kann" und "Der Bergdoktor".
