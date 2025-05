Er trat schon gegen Tim Mälzer an: Star-Koch muss Insolvenz anmelden

Saarbrücken - Er gilt als einer der besten Köche in ganz Deutschland: Klaus Erfort erlangte mit seinem Lokal ganze drei Sterne, stand bereits gegen Tim Mälzer (54) vor dem Herd. Nun musste der 53-Jährige einen Dämpfer hinnehmen und Insolvenz anmelden.

Klaus Erfort (53) musste Insolvenz anmelden. (Archivbild) © IMAGO / Becker&Bredel

Und das, obwohl in der Kochkarriere des Saarländers alles wie in einem Bilderbuch zu verlaufen schien: 2002 eröffnet er sein geliebtes "Gästehaus Klaus Erfort" in Saarbrücken, erhielt zugleich seinen ersten Michelin-Stern. Der zweite folgte im Jahr 2004, nur vier Jahre später dann Stern Nummer drei. Eine echte Leistung!

Zudem bildete Erfort gleich mehrere Mitarbeiter aus, die später selbst zu Spitzenköchen wurden. 2019 dann sein großer Auftritt in "Kitchen Impossible" gegen Tim Mälzer, wo er dem Star-Koch knapp unterlag.

Es konnte für Erfort kaum besser laufen. Doch dann folgte die Corona-Pandemie. Und von da an ging es bei dem 53-Jährigen bergab.

Wie die Saarbrückener Zeitung berichtete, verzichtete er auf Entlassungen und zahlte die Gehälter seiner Angestellten aus eigenen Rücklagen. Erholen konnte er sich davon leider nie.

Er verlor einen seiner drei Michelin-Sterne, nun folgte auch noch die Insolvenz.