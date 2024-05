Er wurde nur 59 Jahre alt: "Line of Duty"-Star ist tot

Brian McCardie (†59) mimte in "Line of Duty" die Rolle eines Gangsterbosses. Hier ist er im Highland-Film "Rob Roy" zu sehen, wodurch er bekannt wurde. © IMAGO / Everett Collection

Die traurige Nachricht gab seine Schwester Sarah McCardie auf der Plattform "X" bekannt. Demnach sei der 59-Jährige bereits am Sonntag, dem 28. April, in seinem Zuhause verstorben.

"Ein wundervoller und leidenschaftlicher Schauspieler auf der Bühne und dem Bildschirm, Brian liebte seine Arbeit und berührte viele Leben, er ist viel zu früh gegangen", heißt es in dem emotionalen Beitrag.

Die Familie des gebürtigen Schotten sei "am Boden zerstört", so McCardie gegenüber BBC Scotland News.

Brian McCardie wurde vor allem durch seine Rolle in dem Highland-Film "Rob Roy" (1995) bekannt, in dem auch Hollywood-Star Liam Neeson (71) mitwirkte. Im Actionfilm "Speed 2 - Cruise Control" (1997) spielte er an der Seite von Sandra Bullock (59).

McCardie war auch in vielen Serien zu sehen. In "Line of Duty" (2012) mimte er die Rolle des Gangsterbosses Tommy Hunter. In einer Folge von "Outlander" (2014) verkörperte er Sir Marcus MacRannoch und war an den Dreharbeiten des kommenden "Outlander"-Prequels "Blood of My Blood" beteiligt.