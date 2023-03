Eric Sindermann platzt der Kragen: "Du hast mich verarscht"

Eric Sindermann (34) leidet nach eigenen Angaben noch immer. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Zunächst: Das Glück des Designers mit der Erfurterin liegt in Scherben. Weil er offenbar zu einnehmend gewesen sei, suchte die 27-Jährige angeblich Trost in den Armen eines anderen Mannes.

Seitdem flogen in den sozialen Netzwerken regelmäßig die Fetzen. So dementierte Josi auch, dass sie Sindermann schon seit zwei Monaten betrogen habe.

Am Montag zeigte sich der frühere Handball-Profi erneut von seiner Gentleman-Seite und schickte seiner Verflossenen ein Paket mit Autogrammkarten und von sich unterschriebenen Postern. Damit wollte er sich für die gemeinsame Zeit bedanken.

Doch diese Aufmerksamkeit kam bei der 27-Jährigen letzten Endes nicht gut an, und sie machte daraus im Netz auch keinen Hehl.

Auf seinem Instagram-Profil bezog Sindermann jetzt zu den Sticheleien Stellung. "Ich glaube, ihr seht an Aktionen, wie zum Beispiel, dass ich meine Ex auf meine Fashion Show einladen will, dass ich Josi dieses Paket geschickt habe, dass ich ein Mensch bin, der komplett einfach nicht nachtragend bin", meldete er sich in der Story zu Wort.

Es sei "nur gut gemeint" gewesen, machte er seinen Standpunkt deutlich.