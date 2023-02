Eric Sindermann rastet aus und tritt heftig gegen Josi nach: "Kotzt mich so dermaßen an"

Dazu ist es allerdings offenbar nicht gekommen. "Es kotzt mich so dermaßen an", meldete er sich bei seinen Followern von einer Raststätte an der A4, die er extra anfuhr, um sich wutentbrannt seinen Frust von der Seele zu reden.

Der Reality-TV-Star war zuvor nach Erfurt gefahren, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, wie er in seiner Story mitteilte. Allerdings gebe es auch "noch ein, zwei Sachen" zu klären, kündigte er an.

Eric Sindermann (34) hat sich bei Instagram in Rage geredet und seiner Ex schwere Vorwürfe gemacht. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Und dann wandte er sich direkt an Josi: "Ist doch scheißegal, ob Du zwei Monate mit ihm zusammen warst oder nicht, Alter, Du bist mit ihm fremdgegangen", stellte er klar.

Er wisse nicht, wie oft sie sich mit dem anderen Typen getroffen habe, und es sei auch nur herausgekommen, weil sein Nebenbuhler ihm geschrieben habe. "Wirklich, ich find's 'ne Frechheit", redete sich der Modedesigner weiter in Rage.

"Eric, bitte, wenn was zu klären ist, ruf mich an oder schreib' mir", forderte die Erfurterin ihren Ex daraufhin auf, den Streit nicht weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Es entspreche nicht der Wahrheit, dass sie nicht mit ihm sprechen wollte, aber nach seiner Aussage in dem Interview sei sie natürlich "sauer und hab dann kein Bock mich zu treffen", verteidigte sie sich.

Bei Eric scheint der Stachel nach der Trennung doch tiefer zu sitzen, denn die Begründung für das Beziehungsaus, dass er zu viel Liebe gebe, scheint kräftig an ihm zu nagen.

"Das geht mir so auf den Geist, wirklich", wetterte der 34-Jährige und kündigte an: "Die nächste Frau kriegt von mir erst Geschenke, nachdem wie 10 Jahre zusammen sind!"