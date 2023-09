Eric Sindermann rät Sommerhaus-Can zu Liebes-Aus: "Es bringt nichts"

Walentina Doronina (23) gönnt ihrem Verlobten Can Kaplan (27) keine Follower auf Instagram. Eric Sindermann (35, r.) sieht bei beiden keine Zukunft. © Bildmontage: RTL, Instagram/Eric Sindermann

Sollte der Sommerhaus-Fluch auch bei ihr zuschlagen, müsste sich ihr Verlobter Can Kaplan (27) von seinem Instagram-Account verabschieden.

"Der löscht Instagram, wenn wir nicht mehr zusammen sind", kündigt das TV-Gesicht an. Die Begründung: Er habe von ihrer Reichweite profitiert, seine Follower seien eigentlich ihre. "Ich profitiere ja auch nicht von seinem Business!"

Ginge es nach Eric Sindermann (35) könnte der Account tatsächlich schon bald Geschichte sein, denn Dr. Sindsen sieht bei dieser Beziehung keine Zukunft.

"Ich habe nichts gegen Walentina, aber wenn ich mir diese Beziehung so angucke....Boah, das erinnert mich wirklich so krass an meine Beziehung letztes Jahr", berichtet der Ex-Handballer in seiner Instagram-Story.

"Nur, dass die, mit der ich drinne war, hinter der Kamera noch wesentlicher schlimmer war als vor der Kamera. Das Fass wollen wir jetzt aber gar nicht weiter aufmachen. Das ist Geschichte."