Sommerhaus-Horror: Wann ist Dein Ekel-Ende erreicht, Walentina?

Von Nico Zeißler

Bocholt - Streit-Weltmeisterin Walentina Doronina (23) darf sich auch in Folge 2 vom "Sommerhaus der Stars" auf viel Sendezeit freuen. Auf die Zuschauer warten hingegen weitere sehr anstrengende TV-Momente. ACHTUNG, SPOILER!

Walentina Doronina (23) und Can Caplan (27) sind das Feindbild (fast) aller Sommerhäusler. © RTL "Nach dem Stimmungsbarometer geht denen der Arsch auf Grundeis, weil die sehen, dass das eng werden könnte", vermutet Aleks Petrovic (32) und spricht damit das verfeindete Paar Walentina Doronina (23) und Can Caplan (27) an, das in Folge 1 die meisten Nominierungsstimmen erhalten hatte. Das nachvollziehbarerweise unbeliebte Couple denkt aber gar nicht dran, sich aus seiner scheinbar ausweglosen Situation der Abneigung zu befreien. "Juckt mich nicht, ob die denken, ich schließ mich aus", sagt die Influencerin. Ihr Freund will mit niemandem mehr reden, "jetzt haben die uns alle auf dem Kieker". Claudia Obert (61), die nach mehreren Trockensex-Übungen diesmal nur durch Nicht-Leistungen in den Spielen zum Vorschein kommt, gibt der 23-Jährigen einen Tipp: "Du solltest dich mehr sozialisieren - auch mit dem Gesocks da." Das Sommerhaus der Stars "Sommerhaus der Stars": Schlammschlacht eskaliert schon vor TV-Start! Im Match "Ich Kopf, Du Arsch" müssen die Couples im Partnerkostüm durch einen Parcours, den nur die Frauen sehen können. Claudia & Max Suhr (25) sowie Tim Toupet (51) und Carina Crone (33) traben hinterher, während sich Eric (34) und Edith Stehfest (28) sowohl in der Qualifikation als auch im Finallauf gegen die Konkurrenz durchsetzen und vor dem Exit geschützt sind.

Eric (34) und Edith Stehfest (28) sind vor dem Exit geschützt. © RTL

Sommerhaus der Stars 2023: Walentina fordert bei Trennung von Can seine Account-Löschung

Bei solch einem Verhalten seiner Partnerin kann man nur kräftig durchpusten. © RTL Anschließend ist Justine Dippl (35) happy, dass Walentina und Can endlich mal in der Gruppe sitzen. "Da kann man fast schon applaudieren für", so die Ex-Frau von Dschungelkönig Joey Heindle (30). Statt fröhlicher Harmonie entwickelt sich aber direkt die nächste Sinnlos-Konversation. Can, sagt Walentina, habe seine ganzen Instagram-Follower nur ihr zu verdanken. Sollte sich das Paar trennen, müsse er seinen Account löschen, weil er als Influencer ansonsten Geld verdienen könne. Das würde sie ihm nicht gönnen. "Ich profitiere ja auch nicht von seinem Business!" Das Sommerhaus der Stars "Sommerhaus der Stars" 2023: TV-Start steht fest, RTL verkündet Novum Eric rät dem Paar zu einer Social-Media-Pause: "Einfach mal ein halbes Jahr das Handy weglegen. Mal sehen, ob ihr wirklich zueinander gehört." Im zweiten Game "In the air zu zweit" sollen die Pärchen in luftiger Höhe auf kleinen wackeligen Plattformen Fragen beantworten, unter anderem: "Toms Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick und ..." Als Can "Track" sagen will, Walentina aber die richtige Antwort "Tom" parat hat, will sie abbrechen und sich trennen, droht sie im fünfundzwanzigsten Heulkrampf der Folge. Er vertraut ihr letztlich, ist aber ihrer Meinung nach "ein Arschloch, f*ck dich". Das muss Liebe sein ... Es folgen weitere Beleidigungen, es herrscht eine ständige Grundaggression, es hagelt Vorwürfe. Unnötig ohne Ende. Man kann nur hoffen, dass sie privat nicht auch so drauf ist.

Sommerhaus-Bewohner: "Die falsche Eule muss raus!"