Erschreckende Beichte: So sehr hat "Hundeprofi" Martin Rütter in seiner Kindheit gelitten

Köln - Martin Rütter (55) erlangte vor allem durch seine TV -Serie "Der Hundeprofi" auf VOX Bekanntheit. Was viele nicht wissen: Er hatte eine schwierige Kindheit! Darüber hat er jetzt gesprochen und eine erschreckende Beichte abgelegt.

Martin Rütter (55) hat schonungslos ehrlich über seine schwere Kindheit gesprochen. © Bildmontage: Instagram/martinruetter_official (Screenshots)

In seiner Talkshow "Am Lagerfeuer - mit Martin Rütter" hat der Hundeprofi nämlich Ilka Bessin (53) und Detlef Steves (56) zu Gast. Bei gemütlicher Gartenatmosphäre besprechen die drei sehr intime Themen und es kommt auch die Kindheit des Gastgebers auf den Tisch.



"Jetzt bringen wir uns um!", habe seine Mutter Hanni (†79) zu ihm gesagt, als sie mitten in der Nacht an seinem Bett gestanden und Martin aus dem Schlaf gerissen habe.

Sie sei tränennass und aufgelöst gewesen und auch ihre Stimme habe sich überschlagen.

Dann habe Hanni ihren Sohn aus dem Bett gezerrt und in das Auto verfrachtet. Anschließend sei sie mit dem heute 55-Jährigen durch den dunklen Wald gerast.

"Ich fahr vor den Baum!", soll sie dann geschrien haben. Ein erschreckendes Erlebnis, das der Hundeprofi da ans Licht bringt.