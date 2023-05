Erschreckende Bilder: Hollywood-Star Meg Ryan sieht komplett verändert aus!

New York - Was ist denn mit Schauspielerin Meg Ryan (61, "E-Mail für Dich" ) passiert? Auf aktuellen Fotos ist die Hollywood-Bekanntheit kaum wiederzuerkennen.

So sieht Meg Ryan (61) nicht mehr aus: Die Schauspielerin im Oktober 2019. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eigentlich wollte Meg Ryan nur ihren guten Freund Michael J. Fox (61) bei der Vorführung seines neuen Netflix-Dokumentarfilms "Still" im New Yorker Lincoln Center unterstützen. Doch bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit etwa einem halben Jahr zog die "Harry & Sally"-Darstellerin alle Blicke auf sich.

Denn man muss schon ein zweites Mal hinsehen, um die 61-Jährige auf den aktuellen Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zu erkennen. Sie zeigen die Blondine gewohnt stylisch, gut gelaunt und strahlend, allerdings mit völlig verändertem Gesicht.

Unnatürlich glatte Haut, volle Lippen, hohe Wangen und schmale Augen, die beinahe zu Schlitzen verengt sind, lassen erahnen, dass die Schauspielerin beim Beauty-Doc war - und das vermutlich nicht zum ersten Mal.



Auch in der Vergangenheit soll der Filmstar schon häufig gern zu Botox und Co. gegriffen haben, was sie selbst aber immer vehement abgestritten hatte.