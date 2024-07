Erst Kündigung, dann steile Karriere: "Der Typ mit dem Saxophon" eröffnet Wacken

Traditionell eröffnete die Kapelle der "Wacken Firefighters" das Heavy-Metal-Festival (W:O:A). © Axel Heimken/dpa

Ein Konzert der Firefighters, auch bekannt als "Wacken Firefighters", zur Eröffnung des Heavy-Metal-Festivals ist Tradition.

Jedes Jahr spielt die Kapelle der freiwilligen Feuerwehr Wacken zum Einstand einige Lieder.

Auch in diesem Jahr startete das 33. "W:O:A" pünktlich um 12 Uhr bei hochsommerlichen Temperaturen - von Schlammschlacht keine Spur.

Tausende Metal-Fans hatten sich versammelt, um den musikalischen Feuerwehrleuten Jubel zuzurufen und "Wackööön" oder "Wackeeen" zu grölen.

Die Überraschung: Dieses Jahr trat mit Andre Schnura, besser bekannt als "Der Typ mit dem Saxophon" ein Special Guest auf die Bühne. Gemeinsam mit der Kapelle stimmte er Songs wie "Seven Nation Army" von The White Stripes oder den Klassiker "Let Me Entertain You" von Robbie Williams (50) an.

Aber auch zu dem Song, zu dem ihm sein "Durchbruch" gelang - Peter Schillings "Major Tom" - konnten die Metal-Heads Spaß haben und zumindest ein kleines bisschen headbangen.