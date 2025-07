Plötzlicher Haarverlust bei Marlene Lufen: "Es hat mich richtig fertig gemacht"

Beim Eintreten ihrer Menopause hatte Marlene Lufen (54) mit starkem Haarausfall zu kämpfen. © Instagram/marlenelufen

"Es hat mich richtig fertig gemacht", erzählte sie nun in ihrem Podcast "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?". Auf Instagram teilte die 54-Jährige ein Video, in dem sie die kahlen Stellen in ihrem Nacken sichtbar zeigte.

"Wenn dir als Frau plötzlich so viele Haare ausfallen, dann verzweifelst du. Du schaust in den Spiegel und denkst: Was ist denn hier los?", so die 54-Jährige. Es habe sie komplett aus der Bahn geworfen.

Marlene sei sehr krass und schnell in die Menopause gekommen, erklärte sie. Ihr Körper habe aufgehört, Östrogen und Progesteron zu produzieren. Darunter litten auch ihre Haare.

Um dem entgegenzuwirken, nahm sie Hormone zu sich. Darunter die naturidentische Form von Östrogen und Progesteron. Zudem hätten Nahrungsergänzungsmittel wie Omega-3-Fettsäuren und Kieselerde, Kollagen und Haarvitamine geholfen.

Mittlerweile sei sie fast wieder die Alte. "Überall wachsen vier bis fünf Zentimeter lange Haare zwischen den dünner gewordenen längeren", so die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Bekanntheit glücklich.