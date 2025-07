Zoff der Erotik-Models: "Bonnie Blues Mutter ist zu weit gegangen"

England - Glamour-Model Carla Bellucci (42) gilt als "meistgehasste Mutter Großbritanniens". Die Mutter von Bonnie Blue (26) sei jedoch weitaus schlimmer, sagte sie nun in einem Interview.

Alles in Kürze

Laut Carla Bellucci (42, r.) hat sich Bonnie Blue (26) mit ihrer Sex-Aktion mit 1000 Männern selbst erniedrigt. Die Verantwortung dafür trage auch ihre Mutter Sarah. © Instagram/officialcarlabellucci/bonnie_blue_xox

Jahrelang sorgte die 42-Jährige mit kontroversen Lebensentscheidungen für Schlagzeilen - etwa mit dem Vortäuschen einer Depression, um eine kostenlose Nasenkorrektur durch den staatlichen Gesundheitsdienst NHS zu erhalten.

Zudem ermutigte sie ihre damals 18-jährige Tochter Tanisha (20) dazu, sich ein Erotik-Profil bei OnlyFans zuzulegen, was ihr reichlich Kritik einbrachte.

Anlässlich der brisanten Dokumentation "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" des TV-Senders Channel 4 kam Carla Bellucci nun jedoch genauer zu Wort.

In einem Exklusiv-Gespräch mit Daily Star nutzte Bellucci die Gelegenheit, die Mutter von Erotik-Model Bonnie Blue (26) heftig zu kritisieren.

Sarah Blue (42) sei "zu weit gegangen", indem sie es zugelassen habe, dass ihre Tochter Sex mit 1000 Männern innerhalb von zwölf Stunden hatte. Dies sei "abscheulich und erniedrigend", urteilte die 42-Jährige.