Erst kürzlich machte er seine Krebs-Erkrankung öffentlich: Wagner-Tenor Stephen Gould tot

Stephen Gould (†61) zählt zu den wichtigsten Heldentenören der vergangenen Jahrzehnte. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

"Wir sind fassungslos und in tiefer Trauer. Unsere Gedanken sind mit seiner Familie und seinen Freunden", teilte seine Künstler-Agentur am Mittwoch mit. Gould sei am Vortag gestorben.

Erst vor wenigen Wochen hatte Gould, Jahrgang 1962, eine schwere Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht.

Gould war bei den diesjährigen Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth im Sommer für drei große Partien eingeplant gewesen, hatte jedoch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Der US-Amerikaner zählte zu den wichtigsten Heldentenören der vergangenen Jahrzehnte und trug den Ehrentitel "Österreichischer Kammersänger".