Es geht um viel Geld: Gwyneth Paltrow wegen Unfallflucht nach Ski-Crash vor Gericht

Gwyneth Paltrow (50) stand am Dienstag vor Gericht.

Der Prozess zu dem Vorfall begann am Dienstag (Ortszeit) in der im US-Bundesstaat Utah gelegenen Stadt Park City. Wie unter anderem CNN berichtete, beschuldigte Terry Sanderson (76) Paltrow, mit ihm zusammengestoßen zu sein und ihm schwere Verletzungen zugefügt zu haben, als beide im Februar 2016 auf einem Berg in Utah Ski fuhren.

In den schon 2019 von Sanderson eingereichten Gerichtsdokumenten erklärte er, dass die 50-Jährige beim Skifahren im Deer Valley Resort angeblich "außer Kontrolle geraten ist [...], ihn hart niedergeschlagen, ausgeknockt und eine Gehirnverletzung verursacht hat sowie vier gebrochene Rippen und andere schwere Verletzungen." Paltrow und ihr Skilehrer sollen dann einfach weitergefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Fragt man die "Ironman"-Darstellerin, spielte sich der Zwischenfall allerdings ganz anders ab. Sie reichte eine Gegenklage ein, in der sie behauptete, dass es Sanderson gewesen sei, der den Unfall verursacht hätte.