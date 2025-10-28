Es läuten die Hochzeitsglocken: Dieser "Game of Thrones"-Star ist nun verheiratet

London (Großbritannien) - Große Freude bei dem " Game of Thrones "-Star Isaac Hempstead Wright (26), der durch seine Rolle als Bran Stark bekannt wurde. Der Darsteller heirate vergangenen Freitag im Kreise seiner Liebsten. Auf seinem Instagram-Account teilte er einige rührende Bilder.

Bereits mit zwölf Jahren stand Isaac Hempstead Wright (26) vor der "GOT"-Kamera und begeisterte die Zuschauer. © ANGELA WEISS / AFP

In seinem neuesten Beitrag ist der 26-Jährige Hand in Hand mit seiner frischgebackenen Ehefrau, die er bislang aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, zu sehen.

Das Paar verlässt in einem Regen aus Blumen das Standesamt und strahlt über beide Ohren. Sowohl ihre Familien als auch ihre Freunde jubeln den jungen Eheleuten zu.

"Der beste Mensch, den ich je getroffen habe, der beste Tag meines Lebens, die besten Freunde und die beste Familie, die man sich wünschen kann. Was für ein Tag, was für ein Leben - ich liebe dich, M", schrieb Isaac unter seinem Post.

Seine Partnerin nannte er bislang nicht namentlich. Bloß die Abkürzung "M" und somit den Anfangsbuchstaben seiner Ehefrau verriet er seinen knapp 800.000 Followern auf Instagram.