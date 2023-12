Estefania Wollny beantwortet intime Frage: "Genau diese Entscheidungen meist nicht richtig"

Dort war die Wollny-Tochter nicht nur auf die Weihnachts-Planung der Großfamilie eingegangen und verriet, dass sie und ihre Liebsten sowohl Weihnachten als auch Silvester auf dem Familien-Zweitwohnsitz in der Türkei verbringen würden - sondern gab auch einen Einblick, wie sie tickt.

So dauerte es auch am Dienstag nicht lange, bis zahlreiche Anhänger die Gelegenheit ergriffen und ihr Idol zu diversen Themen rund um sein Leben ausfragten, wie man Estes Story entnehmen konnte.

Estefania Wollny (21) erklärte ihren Fans, dass sie noch Zeit hat, bevor sie Mutter wird. © Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21

"Interessante Frage. Tatsächlich ist es ein Mix von beidem", erklärte die 21-Jährige zunächst und verriet anschließend, dass sie früher eher ein Mensch gewesen sei, der emotional entschieden habe. "Ich habe aber gemerkt, dass genau diese Entscheidungen meistens nicht die richtigen waren", offenbarte die Nachwuchs-Sängerin ehrlich, ohne dabei konkrete Beispiele zu nennen.

Natürlich durfte auch die obligatorische Frage nach dem Kinderwunsch nicht fehlen, denn in Anbetracht der Vielzahl an Nichten und Neffen in Estefanias Umfeld, interessierte es die Fans auch diesmal brennend, wann die Blondine denn eigenen Nachwuchs plant.

"Wann möchtest du dein 1. Kind bekommen?", hakte ein anderer Follower daher genauer nach, woraufhin Este ehrlich entgegnete, dass sie das noch gar nicht wisse. "Ich bin jung und habe noch ganz viel Zeit", so die 21-Jährige.