Estefania Wollny lässt sich neues Tattoo in Türkei stechen: Das ist das Ergebnis

Estefania Wollny (22) zeigte ihren Instagram-Fans zum Start in die neue Woche ihr neuestes Tattoo. © Instagram/estefaniawollny21

Wie die meisten aus ihrer Sippe lässt auch "Este" es sich dieser Tage auf dem Zweitwohnsitz der Familie in der Türkei gut gehen, genießt dort nicht nur das heiße Wetter, sondern auch die Zeit im Kreise ihrer Liebsten.



Natürlich hält die 22-Jährige dabei auch ihre mehr als 500.000 Fans auf dem Laufenden und berichtet auf ihrem Kanal regelmäßig von ihren Erlebnissen - am Sonntag stand bei Estefania aber kein entspannter Tag am Pool oder Strand, sondern ein besonderer Termin an!

In ihrer Story hatte die Nachwuchs-Sängerin offenbart, dass ihr am vergangenen Wochenende endlich ihr neuestes Tattoo gestochen wurde, auf das Este sich schon riesig gefreut hatte, wie sie verriet.

"Ich werde euch das jetzt gleich mal zeigen", hatte die Wollny-Tochter angekündigt und ihrer Community in der nächsten Sequenz ihrer Story das Körperkunstwerk präsentiert, das von nun an ihren seitlichen Rippenbogen schmückt.