Liebes-Aus bei Estefania Wollny: "Seit Längerem kein Paar mehr"

Seit geraumer Zeit hatten die Fans von Estefania Wollny über eine mögliche Trennung von Freund Ali spekuliert - nun bestätigte sie das Liebes-Aus offiziell. © Instagram/estefaniawollny21

Es ist schon eine ganze Weile her, dass die mehr als 500.000 Instagram-Fans der Wollny-Tochter ihr Idol und deren Liebsten auf gemeinsamen Bildern gesehen hatten. So hatte Estefania bereits im vergangenen März sämtliche Pärchen-Bilder von ihrem Kanal verbannt, während der junge Türke auch in ihren Storys keine Rolle mehr spielte.

Am Donnerstag bestätigte Este dann auch offiziell, was sich viele Follower wohl schon zusammengereimt hatten.

"Lange habe ich mich zu dem Thema nicht geäußert und werde es jetzt einmalig tun. Ali und ich sind seit Längerem kein Paar mehr", informierte die 23-Jährige in ihrer Story und machte das Liebes-Aus damit offiziell.

Warum sich die beiden nach rund drei Jahren Beziehung getrennt hatten, das behielt die Hobby-Sängerin für sich. Nur so viel verriet sie: "Es ist kein Streit, kein Hass oder Sonstiges zwischen uns. Wir haben uns dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich bitte euch zu akzeptieren, dass dies auch das Einzige ist, was ich zu diesem Thema sagen werde. Danke für euer Verständnis."

Estefania und Ali hatten bis zum Ende ihrer Partnerschaft eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und der Türkei geführt - ob auch dieser Umstand zur Trennung geführt haben könnte, darüber kann nur spekuliert werden.