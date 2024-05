Estefania Wollny fällt plötzlich in Ohnmacht: Ärzte finden Hirnhaut-Auffälligkeit!

Diesmal wurden die Ärzte allerdings fündig. Die schockierende Diagnose: Estefania litt an einer Hirnhautentzündung.

Im Sommer 2022, inmitten der Corona-Pandemie , erlitt Este dann aber einen folgenschweren Rückfall. Erneut musste sie wegen extremer Kopfschmerzen in eine Klinik und dort sogar auf eine Quarantänestation.

Das Einzige, was die Mediziner feststellen konnten, war eine Auffälligkeit in der Hirnhaut der älteren Schwester von Nesthäkchen und Jung-Mama Loredana Wollny (20). Diese wurde jedoch weder als gefährlich noch ungewöhnlich eingestuft.

Die zweitjüngste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (59) war noch nicht einmal volljährig, als sie in einem Safari-Park plötzlich von starken Kopfschmerzen geplagt wurde und aus heiterem Himmel in Ohnmacht fiel.

Gesundheitlich angeschlagen: Silvia Wollny (59) musste zuletzt alle Termine für die kommenden Wochen absagen. © RTLZWEI

Besonders hart trafen die damals 20-Jährige aber die Covid-Einschränkungen. Die Tage im Krankenhaus musste die Wollny-Tochter nämlich ohne die Unterstützung ihrer Familie durchstehen. Besuche waren zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt.

Nach einigen Tagen durfte Este das Krankenhaus dann aber wieder verlassen und sich in den heimischen vier Wänden auskurieren. Im Netz erklärte sie wenig später: "Die Gehprobleme sind weg, aber die Kopfschmerzen sind immer noch da."

Die Sängerin ist aber nicht das einzige Sorgenkind in Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie. Matriarchin Silvia hat erst kürzlich alle Termine für die kommenden Wochen aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

"Es kommt leider immer alles anders, als man denkt, und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle", schreibt die 59-Jährige zu ihrem neuesten Instagram-Bild. Was ihr genau fehlt, dazu hält sich die Clan-Chefin bedeckt.

Während sich die Fans große Sorgen machen, kommentierte Tochter Estefania den Beitrag mit mutmachenden Worten. "Wir schaffen alles zusammen!", stellte die Blondine klar.