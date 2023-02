Estefania Wollny verkündet bittere Pille für ihre Fans: "Hoffe auf euer Verständnis"

Estefania Wollny (20) hat ihr erstes Live-Konzert um mehr als drei Monate nach hinten verschoben. © Montage: Instagram/Screenshot/Estefania Wollny, Instagram/Estefania Wollny

Am 25. Februar, also in rund anderthalb Wochen, wollte sich die zweitälteste Wollny-Tochter eigentlich in einem Kasseler Club auf die Bühne stellen und live performen. Doch daraus wird nun (vorerst) nichts.

Wie Estefania in einem Instagram-Posting mitteilte, wurde das Konzert verschoben - auf den 3. Juni. Mehr als drei Monate länger müssen Fans nun also darauf warten, dass die TV-Bekanntheit ihre eigenen Songs zum Besten gibt.

Tatsächlich kommt die Terminverschiebung nicht von ungefähr. Als Grund dafür gab Estefania das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien an, welches bislang mehr als 40.000 Menschenleben gekostet hat.

So haben die Wollnys einen engen Bezug zu der Katastrophe, immerhin befanden sie sich zum Zeitpunkt des Geschehens selber in der Türkei. Erst kürzlich berichtete Estefanias ältere Schwester Sarafina (28), wie sie das Erdbeben erlebt hat.

Immer wieder hatten Familienoberhaupt Silvia (58) und ihre Töchter ihre Fans in den vergangenen Tagen zum Spenden aufgerufen und sogar selber vor Ort mitgeholfen.