WM-Moderatorin Esther Sedlaczek teilt seltenen Familienmoment

Los Angeles (USA) - Seltene Einblicke bei WM- Moderatorin Esther Sedlaczek: Zwischen Stadion-Jubel und Dreh-Stress teilte die 40-Jährige einen Schnappschuss vom Strand in Los Angeles.

Die freie Zeit zwischen den WM-Spielen verbringt Esther Sedlaczek (40) mit ihrem Sohn. © Bildmontage: Screenshot / Instagram /

Derzeit dreht sich bei Esther Sedlaczek alles rund um den Fußball. Gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (41) berichtet sie live aus den WM-Spielstätten in den USA, Kanada und Mexiko.

Wie die Pausen zwischen den Spielen bei ihr aussehen, zeigte die Moderatorin in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account.

Auf dem Foto strahlt sie mit breitem Grinsen in die Kamera, während sie ihren rund einjährigen Sohn in einer Trage bei sich hat. "Freier Tag in LA", schrieb sie lediglich dazu.