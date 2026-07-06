Eigene Kinder unzensiert im Netz zeigen: RTL-Star rechnet mit Influencern ab
Von Jonas-Erik Schmidt
Köln - Schauspieler Marc Dumitru (40, "Alles was zählt") übt scharfe Kritik an sogenannten Mom- und Dadfluencern, die ihre Kinder für jedermann erkennbar in den sozialen Medien präsentieren.
"Ich sehe den Trend vieler Influencer, ihre Kinder ungepixelt und komplett sichtbar zu zeigen, äußerst kritisch. Vor allem, weil sie es auch nur für einen eigenen wirtschaftlichen Nutzen tun", sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.
"Was manche sogenannte Mom- oder Dadfluencer machen, halte ich für unverantwortlich", sagte er. "Man hat oft gar keine Vorstellung davon, wie groß die Dunkelziffer in der pädophilen Szene ist und wofür solche unschuldigen Aufnahmen missbraucht werden."
Dumitru zählt zu den Stars der Serie "Alles was zählt", die seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL läuft. Dort spielt er den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach.
2024 wurde er Vater eines Sohnes. Er lebt in Düsseldorf und postet selbst oft Fotos und Videos aus dem Familienalltag.
Sensibilität für Thema auch mit eigener Vorgeschichte verbunden
Seinen eigenen Sohn zeigt Dumitru nach eigenen Angaben grundsätzlich nur verpixelt.
"Das wird auch so bleiben! Denn auch, wenn ich Teile unseres Lebens auf Social Media poste, ist es wirklich das Mindeste, was ich für ihn tun kann", sagte der Serien-Star. "Er kann sich das schließlich noch nicht selbst aussuchen, und sein Recht auf Privatsphäre steht für mich an oberster Stelle."
Die Sensibilität für das Thema habe auch mit seiner eigenen Vorgeschichte zu tun. Dumitru hatte zeitweise erhebliche Probleme mit einer Stalkerin.
Mom- und Dadfluencer inszenieren sich auf Plattformen wie Instagram und zeigen ihre Kinder beim Aufwachsen.
Die Zuschauer wissen beispielsweise, wann die Kinder Geburtstag haben und kennen ihre Hobbys.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa