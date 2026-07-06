Eigene Kinder unzensiert im Netz zeigen: RTL-Star rechnet mit Influencern ab

Köln - Schauspieler Marc Dumitru (40, " Alles was zählt ") übt scharfe Kritik an sogenannten Mom- und Dadfluencern, die ihre Kinder für jedermann erkennbar in den sozialen Medien präsentieren.

Schauspieler Marc Dumitru (40) spielt bei "Alles was zählt" den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich sehe den Trend vieler Influencer, ihre Kinder ungepixelt und komplett sichtbar zu zeigen, äußerst kritisch. Vor allem, weil sie es auch nur für einen eigenen wirtschaftlichen Nutzen tun", sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Was manche sogenannte Mom- oder Dadfluencer machen, halte ich für unverantwortlich", sagte er. "Man hat oft gar keine Vorstellung davon, wie groß die Dunkelziffer in der pädophilen Szene ist und wofür solche unschuldigen Aufnahmen missbraucht werden."

Dumitru zählt zu den Stars der Serie "Alles was zählt", die seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL läuft. Dort spielt er den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach.

2024 wurde er Vater eines Sohnes. Er lebt in Düsseldorf und postet selbst oft Fotos und Videos aus dem Familienalltag.