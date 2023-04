Esther Sedlaczek spricht offen über "Schweini" und ihre Schwäche für Süßes

Die 37-jährige Mutter zweier Kinder plauderte in lockerer Atmosphäre über ihre TV-Auftritte mit Ex- Bayern -Star Bastian Schweinsteiger (38), dem sie einen außergewöhnlich hohen Fußballsachverstand attestiert, aber auch über ihre Begegnung mit Frankreich-Legende Zinédine Zidane (50), über den sie wegen seiner unbeschreiblichen Ausstrahlung regelrecht ins Schwärmen gerät.

Am gestrigen Donnerstagabend war die beliebte TV-Moderatorin Esther Sedlaczek (37) zu Gast in der ZDF-Sendung " Studio Schmitt " und wenig verwunderlich hatte sie viel zu berichten.

Ein eingespieltes und harmonisches Team: Viele TV-Zuschauer freuten sich während der WM in Katar über fundierte Analysen von Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek. © Tom Weller/dpa

Doch auch die kleinen Sünden des Lebens sollten in der ZDF-Sendung zur Sprache kommen.

So verriet Sedlaczek mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen, dass sie eine Schwäche für Süßes habe und just in diesem Augenblick wurde Hertha-Profi Marco Richter (25) via Leinwand zugeschaltet. Dieser, oder genauer gesagt seine Familie, hat etwas mit Esthers süßem Geständnis zu tun.

Als sie im Stadion des FC Augsburg arbeitete, saßen Richters Eltern (der Hertha-Profi kickte von 2017-2021 für Augsburg) auf der VIP-Tribüne und überreichten der hübschen Moderatorin ungefragt eine Tüte voller Süßigkeiten. Darin versteckt unter anderem Snickers, Esthers Lieblingssnack, sowie weiße Kinder Bueno.

Zum Schluss muss noch eine Sache geklärt werden. Sedlaczek selbst hat ihren kongenialen TV-Partner Schweinsteiger noch nie im Leben "Schweini" gerufen und lässt ihre Erklärung prompt folgen:

"Aber ich habe gehört, dass er das gar nicht lustig findet", plaudert die groß gewachsene Star-Moderatorin aus dem Nähkästchen.