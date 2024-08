Eva Benetatou verrät intimes Detail: War ein neuer Mann schuld an Auswanderung?

Dubai - Seit einigen Wochen lebt TV-Zicke Eva Benetatou (32) inzwischen mit Sohn George (2) in der Wüste. Hatte ihre Nacht-und-Nebel-Auswanderung hinter dem Rücken aller Freunde und Bekannte etwa Liebes-Gründe?

Ist Eva mit George im Gepäck etwa der Liebe wegen nach Dubai ausgewandert? Eine Fernbeziehung nach Deutschland ist dabei so gut wie ausgeschlossen.

Eine Userin wollte nämlich von der 32-Jährigen wissen, ob ihr Herz aktuell höherschlage und sie aktuell verliebt sei. Mit der Antwort "Maybe ..." dürften wohl nur die wenigsten gerechnet haben.

Schon vor drei Jahren soll die Ex-Freundin von Chris Broy (35) zu Zeiten als Flugbegleiterin nämlich den dringenden Wunsch verspürt haben, eines Tages in der Wüste wohnen zu wollen.

In einem emotionalen und herzergreifenden Instagram-Post schüttete die Griechin ihren Fans Anfang August das Herz aus und rechtfertigte ihren Umzug nach Dubai.

Offenbar könnte die Mama des kleinen George ihr Herz an einen Mann in der Wüste verloren haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Zur Erinnerung: Nach der Trennung von Ex-Lover Chris bandelte Eva im Winter des Vorjahres mit Unternehmer Dennis Kessmeyer (43) an, feierte sogar das Fest der Liebe mit ihm.

Nach zwei Monaten war die Blitz-Liebe allerdings wieder vorbei und Eva auf sich allein gestellt.

Trotz womöglich neuer Liebe plant der Realitystar aber vorerst keine weiteren Kinder. Auch diese Info gab sie während der Fragerunde an ihre neugierige Community weiter.

Richtig privat dagegen wurde es erst, als ihr zweijähriger Sohnemann zum Gesprächsthema wurde. Momentan verzichtet Eva nämlich darauf, ihn in einen Kindergarten zu schicken. "Ich wollte die ganze Sache langsam angehen, sodass wir erstmal in Ruhe in Dubai ankommen", verriet sie.