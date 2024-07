Filmt sich Eva Benetatou hier bei Straftat? Fans haben Angst um Söhnchen George!

Um diesen Clip geht es: Könnte Eva Benetatou (32) deshalb zur Kasse gebeten werden? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Auf ihrem Instagram-Kanal präsentierte sich die Ex-Flamme von Andrej Mangold (37) zuletzt singend am Steuer.



Besonders brisant: Die ehemalige Flugbegleiterin filmt sich offensichtlich selbst! Das ist zumindest einigen ihrer Anhänger aufgefallen. "Handy in der Hand und am Steuer" oder "Hast du dein Kind auch im Auto, wenn du am Steuer posierst?" lautete die Kritik.

Tatsächlich könnten der einstigen "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin und Krawall-Ex von Chris Broy (35) knapp 200 Euro Strafe drohen, so steht es im Deutschen Bußgeldkatalog 2024.