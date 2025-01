Gesundheitsprobleme bei Eva Benetatou: "Kann mir jemand sagen, was das bitte ist?"

"Das Glück verfolgt mich einfach ohne Ende. George hatte heute Nacht Fieber. Natürlich gebe ich ihn damit nicht in der Kita ab", erklärt die Ex-Liaison von Muskelprotz Andrej Mangold (37) in ihrer Instagram-Story.

Bekommt ihr der Stress rund um ihre Auswanderung in die Wüste doch nicht so gut wie zunächst gedacht?

Auch Sohnemann George scheint abseits der Spielpausen mit Mama Eva über Probleme zu klagen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Tatsächlich scheint die Ex von Chris Broy (35) weiterhin an starker Übelkeit zu leiden. "Mir war gestern auch wieder übel. Kann mir jemand sagen, was das bitte ist?", klagt sie via Instagram.

Den möglichen Auslöser für die Misere sieht sie in ihrer Periode. "Natürlich haben einige wieder nicht aufgepasst, als ich gesagt habe, dass ich meine Tage bekomme. Natürlich bin ich nicht schwanger."

Denn: Nicht gerade wenige Anhänger vermuteten hinter den Symptomen eine neue Schwangerschaft. Mit den Worten "Das kann ich ganz klar verneinen" löschte sie im Handumdrehen die hitzige Gerüchteküche.

Auf die endgültige Antwort muss Eva daher wohl noch so lange warten, bis sich ihre Gesundheit wieder einigermaßen gefangen hat.

Von PR-Events kann die Übelkeit sie hingegen nicht abhalten. Schon am heutigen Donnerstag wird die 32-Jährige wieder über den roten Teppich stolzieren und ihrer Arbeit nachgehen.