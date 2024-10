Klartext von Eva Benetatou! Deshalb ist sie zurück in Deutschland

In diesem Sommer erst hatte die Griechin genug von Deutschland und suchte samt Söhnchen George (2) das Weite und Glück in der Wüstenmetropole Dubai .

Im Sommer wanderte die Griechin mit Sohn George nach Dubai/Abu Dhabi aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Seit Wochen wird über einen Kampf gegen TV-Erzfeindin Emmy Russ (24) spekuliert. Die hatte sich nämlich bei "Are You The One" an Evas Ex-Freund Chris Broy (35) rangeschmissen.

Spätestens seit der Flirt-Attacke ist das Tischtuch zwischen den beiden zerschnitten. Eine offizielle Bestätigung des Kampfes ist bislang aber noch offen.

Ein weiterer Nebenaspekt ihrer absehbaren Rückkehr ist ihre neue (alte) Liebe zu Unternehmer Dennis Kessmeyer. Mit dem 43-Jährigen war Eva schon Ende des Vorjahres zusammen - Ende Januar war dann aber schon wieder Schluss.

Inzwischen schweben Eva und der Stiefpapa von George wieder auf Wolke sieben. Pläne, dass ihr Auserwählter bald ebenfalls in die Wüste zieht, gibt es aber offenbar noch nicht.

Zuvor lässt Eva am 9. November in Bonn beim "Fame Fighting" die Fäuste fliegen.