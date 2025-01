Stress mit der Polizei! Eva Benetatou offenbar Opfer fieser Klau-Attacke

Düsseldorf - Auch das noch! Neben lästiger Übelkeit und anderen gesundheitlichen Wehwehchen muss sich Eva Benetatou (32) offenbar mit einer ganz dreisten Attacke herumschlagen. Das Realitysternchen soll am helllichten Tag beklaut worden sein!

Über Instagram ließ Eva Benetatou (32) am Donnerstagabend ihren Frust ab. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Erst am gestrigen Donnerstag hatte sich die alleinerziehende Mutter nach wie vor über extreme Übelkeit und Schmerzen im Unterkörper gewundert.

Jetzt hat sie aus dem Nichts auch noch Stress mit der Polizei! Die ist nach eigener Aussage schon über den Diebes-Vorfall informiert, sogar die Anzeige soll schon geschrieben worden sein.

Über Instagram fluchte die Ex von Chris Broy (35) schließlich in der Nacht zum heutigen Freitag in Richtung unbekannt: "Wer auch immer diese Story sieht! Welcher Unmensch hat meine Kamera geklaut?! Es gab im Geschäft überall Kameras!"

Die 32-Jährige war am Donnerstagabend nämlich auf einem PR-Event geladen. Kurz zuvor soll es sich die Dubai-Auswanderin offenbar in einem Düsseldorfer Spitzen-Restaurant gut gehen lassen haben.