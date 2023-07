Internationaler Tag des Kusses: Evelyn Burdecki geht in Berlin auf Weltrekordjagd

Evelyn Burdecki (34) ist anlässlich des internationalen Tag des Kusses auf einem Event in Berlin unterwegs. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

"Ich kann es selber gar nicht glauben, aber ich bin wieder in Berlin gelandet. Letzte Woche habe ich mich noch beschwert, warum ich aus Berlin nicht rauskomme", teilte die quirlige Blondine ihren rund 800.000 Instagram-Fans mit.

Denn: Aufgrund eines Unwetters war Evelyn in der deutschen Hauptstadt gestrandet. Nun also ist die 34-Jährige zurück und die Liebe Berlin sei immer noch da. "Ich liebe Berlin. Ich find, Berlin ist so eine richtig tolle, offene, alternative Stadt", so Evelyn, die sich dort immer wohlfühle, da es nah an Polen liegt, wo ihre Eltern geboren wurden.

Aber warum ist der Trash-TV-Star eigentlich schon wieder in Deutschlands bevölkerungsreichster Stadt angekommen? Am heutigen Mittwoch ist der internationale Tag des Kusses. Deshalb sollen nach Evelyns Wunsch "alle wild herumknutschen".

Selbst wenn man auf der Straße rumknutschen würde, würde man nicht "blöd angemacht oder blöd angeguckt" werden.

Gehe es nach der früheren "Promi Big Brother"-Teilnehmerin, würde die ganze Welt knutschen.