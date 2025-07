Evelyn Burdecki serviert Lover ab: Dieser Makel war für sie ein No-Go

Köln - Evelyn Burdecki (36) plaudert in ihrem Podcast mal wieder aus dem Nähkästchen. Diesmal verrät die Blondine, aufgrund welchen körperlichen Makels sie einst ihren Partner in den Wind schoss!

Alles in Kürze

Evelyn Burdecki (36) sucht seit Jahren vergeblich nach dem richtigen Mann an ihrer Seite. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

In der neuen Episode von "Was stimmt nicht mit uns?" spricht die 36-Jährige mit Co-Gastgeberin Laura Karasek (43) unverblümt darüber, was für sie bei Männern die absoluten "Abtörner" sind, die eine Beziehung unmöglich machen.

"Ich gebe zu, ich hab noch nie in meinem ganzen Liebesleben einen Typen gedatet, der kleiner war als ich", gibt Karasek zunächst preis. Als ihre Talk-Partnerin das hört, fühlt sie sich offenbar zu einem eigenen Geständnis ermutigt.

Und so offenbart Evelyn der Hörerschaft: "Ich hatte auch mal einen Mann mit ganz kleinen Fingern. Das fand ich unerträglich!" Diese Tatsache habe sie so sehr gestört, dass sie die Liaison mit der betroffenen Liebschaft deshalb sogar beendete.

"Ich konnte es einfach nicht mehr. Es tut mir leid", führt die Reality-TV-Queen weiter aus. Ergänzend schiebt sie dann noch hinterher: "Auch, als wir intim waren, war das ganz komisch, mit diesen kleinen Fingern. Ich geh' jetzt nicht weiter ins Detail!" Danke, Evelyn.