Botox-Klartext von Evelyn Burdecki! Hat sie etwa was machen lassen?

Auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises verriet Evelyn Burdecki einen ihrer Schönheits-Tricks. © IMAGO / Horst Galuschka

Beinahe nach jedem Besuch auf dem roten Teppich wird die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin mit Fragen rund um ihre Haut konfrontiert.

Auch ihr Besuch beim Deutschen Fernsehpreis nahm RTL zum Anlass, um die 36-Jährige nach ihren kleinen körperlichen Schwachstellen zu befragen.

Geht es nach der Düsseldorferin habe sie schon vor langer Zeit ihren müden Augen und Fältchen den Kampf angesagt. "Da hilft ja dann auch keine Creme der Welt", scherzt sie im Rahmen der Preisverleihung.

Eine Nervenspritze wie Botox kommt für die Single-Lady aber nicht infrage - vorerst! "Das ist nicht so mein Ding – also aktuell nicht."

Erst vor Kurzem feierte Evelyn nämlich auf Mykonos ihren 36. Geburtstag. Für immer will sie sich in Sachen Botox aber nicht ganz festlegen. "Wer weiß, wie es in 20 Jahren ist..."