"Das gibts auch nur auf Ibiza": Evelyn Burdecki macht kuriose Entdeckung

Evelyn Burdecki (34) verbringt den Sommer auf der Balearischen Insel Ibiza. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Lange Zeit hatte die TV-Beauty nach einem neuen Wohnsitz gesucht, nun hat sie diesen - zumindest vorübergehend - gefunden. Die 34-Jährige wird die nächsten Monate in Spanien auf Ibiza verbringen. "Habe für diesen Sommer mein neues Zuhause gefunden", verriet sie ihren rund 802.000 Followern in ihrer Instagram-Story.

Wie sehr sie das Leben dort genießt, machte die frühere "Bachelor"-Teilnehmerin bereits klar: "Ein Sommer, ein Buch, Strand und Meer! Einfach mal nur Familie und Freunde, das genieße ich sehr!", schrieb Evelyn in einem Post.

Doch die 34-jährige Tochter polnischer Eltern lässt es sich nicht nur am Strand gut gehen, sondern tut auch was für ihren Körper. So verbrachte sie den Dienstagmittag in einem Fitnessstudio.

Dabei machte die Kultblondine jedoch eine kuriose Entdeckung.