Nach "Traumschiff"-Hammer: Evelyn Burdecki bekommt eigene Serie

Düsseldorf - Nach der Rolle bei "Das Traumschiff" erklimmt Evelyn Burdecki (36) in Zukunft die nächste Stufe auf ihrer ganz persönlichen Karriereleiter. Die TV-Blondine bekommt nämlich ihre eigene Serie!

Alles in Kürze

Evelyn Burdecki (36) liebt das Leben am Meer - schon bald wird sie dort auf Sky und WOW nach einer festen Bleibe suchen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Erst in der Vorwoche hatte die 36-Jährige mit einem Schnappschuss auf hoher See für heftige Spekulationen gesorgt - und Tatsache! Die Düsseldorferin wird bald in einer Episode des ZDF-Traumschiffs zu sehen sein.

Statt sich nach der Erfüllung ihres langjährigen Kindheitstraums auf den Lorbeeren auszuruhen, ist sie schon bald im nächsten TV-Projekt zu sehen.

Denn: Evelyn Burdecki sucht auf Sky und WOW nach einer traumhaften Bleibe im Süden. Laut BILD will der Dauer-Single in sechs Folgen den perfekten Rückzugsort fernab der deutschen Heimat finden.

"Ich hätte nie gedacht, dass mein Name mal in Verbindung mit einer eigenen Serie bei Sky fällt. (...) Einfach ich, das Leben und die große Frage: Wo fühle ich mich wirklich zu Hause? Ich bin mega gespannt, was da auf euch und mich zukommt."