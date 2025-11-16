Evelyn Burdecki von Schockanruf kalt erwischt: Ex-Fußballstar muss gewarnt werden

Italien - Während einer Tour durch Florenz erreicht Evelyn Burdecki (37) aus dem Nichts ein Anruf, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Nach dem Auflegen kontaktiert sie sofort einen ehemaligen Fußball-Nationalspieler .

In der Sky-Doku-Soap "Being Burdecki" zeigt sich Evelyn Burdecki (37) von einer gänzlich ungefilterten Seite. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

In der vierten Folge der Sky-Doku-Soap "Being Burdecki" reist die Blondine von Ibiza nach Italien. "Eigentlich der perfekte Tag - wäre da nicht die eine Sache passiert", erklärt sie zunächst noch etwas geheimnisvoll.

Als Evelyn mit Guide Eduardo da Silva das Athen des Stiefelstaates erkundet und dabei eigentlich nur "La Dolce Vita" genießen möchte, klingelt auf einmal ihr Telefon. Eine unbekannte Nummer ruft an - und das nicht zum ersten Mal.

Die 37-Jährige ist verunsichert.

Schließlich nimmt sie den Call entgegen: Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mann, der behauptet, ihre Telefonnummer auf Telegram gesehen zu haben. Der Schock steht der ehemaligen "Dschungelcamp"-Siegerin ins Gesicht geschrieben.

"Ich war noch nie in meinem Leben auf Telegram, das kann gar nicht sein", stellt sie klar. Doch der Unbekannte bleibt bei seiner Version. Evelyn hakt nach: "Das heißt, irgendwer hat meine Telefonnummer zusammen mit meinem Bild bei Telegram online gestellt?"

Ihr Gesprächspartner bestätigt dies. "So etwas ist mir noch nie passiert, das ist wirklich der absolute Albtraum", zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit völlig aufgelöst. Seit 20 Jahren habe sie nun schon dieselbe Nummer - und jetzt DAS!