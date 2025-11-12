Date-Debakel für Evelyn Burdecki: Nach diesem Satz war Single Horst unten durch

Köln - Die Suche von Evelyn Burdecki (37) nach ihrem Traumprinzen ist um ein erfolgloses Kapitel reicher. Schuld am jüngsten Date-Debakel? Single-Mann "Horsti"!

TV-Legende Evelyn Burdecki (37) hat einfach kein Glück mit den Männern. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

In der aktuellen Folge der neuen Sky-Doku "Being Burdecki" ist die Kult-Blondine auf der Hochzeit von ihrer Freundin Sandra Köhldorfer zu Gast.

Und die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin versucht, die Gunst der Stunde sofort zu nutzen.

Ganz beiläufig erwähnt sie im Gespräch mit Evelyn, dass sich unter den Gästen auch ein flirtwilliger Junggeselle namens Horst (genannt "Horsti") befindet. Die 37-Jährige ist sofort begeistert und schwärmt direkt: "Ich liebe den Namen Horst!"

Sie erklärt auch gleich, warum: "Das ist alte Schule […], der hat noch die Manieren von früher." Wie Evelyn weiter preisgibt, denke sie bei dem Namen direkt an den Männer-Typ "Holzfäller", der "anpackt und weiß, wie man Reifen wechselt".

Kann "Horsti" die an ihn gesteckten Erwartungen erfüllen?

Als die beiden kurz darauf endlich einander vorgestellt werden, scheint die Chemie zunächst zu stimmen. Jedenfalls ist der Single-Mann der früheren "Dschungelcamp"-Siegerin gegenüber nicht abgeneigt.

Auch Evelyns erster Eindruck von ihrem Blind Date passt: "Der ist ein Gentleman, groß, stark, gut drauf, charmant. Ich glaube, Horsti weiß auch gut mit einer Frau umzugehen", erklärt die gebürtige Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln.