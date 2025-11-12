Date-Debakel für Evelyn Burdecki: Nach diesem Satz war Single Horst unten durch
Köln - Die Suche von Evelyn Burdecki (37) nach ihrem Traumprinzen ist um ein erfolgloses Kapitel reicher. Schuld am jüngsten Date-Debakel? Single-Mann "Horsti"!
In der aktuellen Folge der neuen Sky-Doku "Being Burdecki" ist die Kult-Blondine auf der Hochzeit von ihrer Freundin Sandra Köhldorfer zu Gast.
Und die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin versucht, die Gunst der Stunde sofort zu nutzen.
Ganz beiläufig erwähnt sie im Gespräch mit Evelyn, dass sich unter den Gästen auch ein flirtwilliger Junggeselle namens Horst (genannt "Horsti") befindet. Die 37-Jährige ist sofort begeistert und schwärmt direkt: "Ich liebe den Namen Horst!"
Sie erklärt auch gleich, warum: "Das ist alte Schule […], der hat noch die Manieren von früher." Wie Evelyn weiter preisgibt, denke sie bei dem Namen direkt an den Männer-Typ "Holzfäller", der "anpackt und weiß, wie man Reifen wechselt".
Kann "Horsti" die an ihn gesteckten Erwartungen erfüllen?
Als die beiden kurz darauf endlich einander vorgestellt werden, scheint die Chemie zunächst zu stimmen. Jedenfalls ist der Single-Mann der früheren "Dschungelcamp"-Siegerin gegenüber nicht abgeneigt.
Auch Evelyns erster Eindruck von ihrem Blind Date passt: "Der ist ein Gentleman, groß, stark, gut drauf, charmant. Ich glaube, Horsti weiß auch gut mit einer Frau umzugehen", erklärt die gebürtige Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln.
Blind Date von Evelyn Burdecki schießt sich mit Alkoholkonsum ins Aus
Doch schon mit der nächsten Frage kippt die Stimmung. Die übertrieben gute Laune ihres Flirts ist Evelyn nämlich nicht entgangen. Unverblümt hakt sie nach: "Bevor wir uns weiterunterhalten, wie viel hattest du denn heute schon zu trinken?"
"Es waren sieben Spritzer", entgegnet Horst ehrlich und ahnt dabei nicht, dass er sich damit direkt ins Abseits katapultiert hat. Evelyn selbst trinkt auf der Feier nur "Wasser mit Zitrone". Von übermäßigem Alkoholgenuss hält sie offenbar gar nichts.
Im nachträglichen Interview erklärt sie: "Und da war's leider dann vorbei mit Horsti. Ich hatte einfach nicht das Kribbeln im Bauch. Und wenn ich das nicht habe, will ich den Menschen auch nicht weiter sehen."
Scherzhaft fügt sie noch hinzu: "Ich glaube, Horsti hat auf jeden Fall ein Auge auf mich geworfen. Aber der hat auch ein Auge auf die Flaschen auf dem Tisch geworfen. Und irgendwann hat er mich dann aus den Augen verloren." Schade.
