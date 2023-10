Evelyn Burdecki erlebt peinliche Panne in Amsterdam und wird von Unbekannten angefeindet

Düsseldorf/Amsterdam - Eigentlich wollte TV-Sternchen Evelyn Burdecki (34) nur ein entspanntes und schönes Wochenende mit ihren Mädels in Amsterdam verbringen. Dass dieses allerdings von einem kuriosen Zwischenfall überschattet werden würde - damit dürfte auch sie nicht gerechnet haben.

So weit, so gut ... Nur müsste das Gerät dann auch die volle und versprochene Leistung bringen. Tat es aber nicht! "Wir hatten eine Panne mit dem Boot. Die Lenkung ging nicht mehr, es ging wirklich nichts mehr", berichtete Evelyn.

"Das ist in Holland erlaubt", versicherte die 34-Jährige.

Samt ihrer besten Freundinnen machte sich die TV-Quasselstrippe - die jüngst hinter den Kulissen des Deutschen Fernsehpreises Hand in Hand mit Oliver Pocher (45) gesehen worden sein soll - auf den Weg in die nur wenige Autostunden entfernte Hauptstadt der Niederlande.

Mit ihrer Familie machte sich die 34-Jährige am Dienstag auf den Weg nach Bella Italia. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Wie gut, dass es aber noch hilfsbereite Kapitäne und Menschen gibt, die der Truppe heldenhaft zur Hilfe eilten, oder? Pustekuchen!

Denn: "Wir haben zu dem ganzen Stress auch noch den Druck der anderen Boote bekommen und sind im wahrsten Sinne des Wortes fast untergegangen, weil sich alle beschwert haben."

Unschöne Anfeindungen anderer Schaulustiger, die sich über die Panne lustig gemacht hatten - Evelyn sprach in ihrer Story von "Mobbing" - später, schaffte es die in Not befindliche Reisetruppe dann aber doch noch ans rettende Ufer.

"Nachdem wir fertig gemacht wurden, dass wir zu doof sind, um dieses Boot zu fahren sind wir dann aber irgendwie zur Seite gekommen, haben das Seil ausgeworfen und es an einem Fahrradständer befestigt", erklärte sie.

Davon gibt es in den Niederlanden, speziell in Amsterdam, ja reichlich. Ohne Kratzer - dafür aber mit unangenehmen Schmähungen im Gepäck - ging es für die Dschungelkönigin vergangener Tage und ihre Freundinnen schließlich noch in die Stadt.

Groß hängengeblieben scheint die Peinlich-Panne aber nicht zu sein. Schon am gestrigen Dienstag brach die Quasselstrippe samt Mama, Schwester und Nichte zu neuen Ufern auf. "Für uns geht es nach Rom! Ich bin so aufgeregt, weil ich noch nie da war", plauderte die TV-Kultblondine aus.