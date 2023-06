Evelyn Burdecki fühlt sich wie im Himmel: "Da ist das Ding!"

Düsseldorf - Das warme Wetter in Deutschland macht allen Menschen zu schaffen - auch den Promis. Deshalb hat sich Evelyn Burdecki (34) nun ein Hilfsmittel gegen die Wärme gegönnt.

Wie so viele Leute hat aber auch die Ex-Dschungelkönigin mit den hohen Temperaturen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen zu kämpfen.

Die einstige "Bachelor"-Kandidatin begründete den Kauf der Klimaanlage auch gleich: "Anders ist es nicht auszuhalten." Doch bevor das Gerät benutzt werden kann, muss es eingebaut werden. Und da tat sich ein Problem auf, denn Evelyn benötige jemanden, der ihr "das Ding einbaut!"

Auch daraufhin meldete sich der eine oder andere Anhänger bei Evelyn. "Mach ich Dir - ist mein Job ☺️", schrieb ein Fan unter dem Beitrag. Doch das war nicht die einzige Hilfe, die angeboten wurde. "Mein Mann kann so was einbauen. Ist das ein Innen- und Außengerät?", bot eine Frau ihren Gatten als Einbauhilfe an, wollte aber wissen, ob die Klimaanlage für draußen oder drinnen ist (Rechtschreibung angepasst).

Noch ist nicht klar, ob der Air Conditioner eingebaut werden konnte. Doch bei so vielen Angeboten dürfte es kein Problem sein.