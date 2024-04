"Steckt euch euer Kompliment sonst wohin!": Evelyn Burdecki nach anzüglicher Anmache außer sich

Düsseldorf - Evelyn Burdecki (36) ist fassungslos! Die TV-Quasselstrippe wurde während eines Aufenthalts am Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrfach anzüglich angemacht.

Evelyn Burdecki (36) hat sich über unpassende Kommentare beschwert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Denn die Tochter polnischer Eltern musste am späten Abend anzügliche Kommentare über sich ergehen lassen, was sie richtig auf die Palme brachte. "Es ist echt krass, Leute! Ich stehe hier gerade mal seit 20 Minuten am Hauptbahnhof und wurde mindestens schon fünf Mal unangenehm angesprochen. Beim Vorbeilaufen wurde mir gesagt, wie geil mein Ar*** ist", polterte Evelyn.

Demnach sei ein Typ mit seinen drei Freunden unterwegs gewesen, an ihr vorbeigelaufen und habe ihr dann gesagt, was sie für ein geiles Hinterteil habe.

"Mega unangenehm! Ich finde das auch nicht nett und ich würde mich jetzt auch nicht darüber freuen, dass man mir jetzt sagt, was für einen geilen Ar*** ich habe, mitten am Hauptbahnhof", so die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin weiter.

Zudem schrieb sie in ihrer Instagram Story: "Ganz ehrlich, was ist mit den Leuten nur los? Das ist doch alles nicht mehr normal!"