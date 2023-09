Evelyn Burdecki gibt sonnige Einblicke: Über diese happigen Preise staunt auch sie

Ibiza/Düsseldorf - TV-Sternchen Evelyn Burdecki (34) genießt nach überstandener Kehlkopfentzündung und akutem Quassel-Verbot die Sonnenseite des Lebens. Hat sich die Ex-Bachelor-Lady in der Zwischenzeit ein zweites Standbein aufgebaut?

Fast 60 Euro verlangt man bei Evelyn Burdecki für 30 Minuten Massage. Ob das TV-Sternchen zugeschlagen hat? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Offiziell ist die 34-Jährige erst seit dem gestrigen Donnerstagabend auf Ibiza. Eine Instagram-Story vom vergangenen Mittwoch dürfte allerdings verraten haben, dass sich die TV-Blondine schon zuvor auf Ibiza aufgehalten habe.

Grund für die Vermutungen dürften zahlreiche laute Grillen gewesen sein, die sich lautstark im Hintergrund ihrer Story zu hören waren. Etwas verdächtig für das sonst so beschauliche Düsseldorf...

Nun also Ibiza! Dort genoss die Quasselstrippe, die erst in der Vorwoche zu absolutem Sprechverbot verdonnert wurde, am Freitagnachmittag die spanische Sonne.

Samt Buch-Hit "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst" von Komiker Kurt Krömer (48) machte es sich die bildschöne Düsseldorferin auf einer Liege gemütlich.

Nur um Augenblicke später den Schwenk auf eine interessante Preistafel zu wagen, auf dem sämtliche Preise für Massagen aufgelistet wurden.